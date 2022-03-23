Спецназ России уничтожил более 300 националистов под Харьковом
Российский спецназ в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 националистов в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.
Отмечается, что росгвардейцы в ходе боев неоднократно прорывали оборону противника, в результате чего освободили пять населенных пунктов. Кроме того, были захвачены различные трофеи, в том числе оружие и военная техника.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны РФ на 2 марта, с начала спецоперации погибли 498 российских военных, 1597 ранены.
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