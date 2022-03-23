Спецназ России уничтожил более 300 националистов под Харьковом

Отмечается, что росгвардейцы в ходе боев неоднократно прорывали оборону противника, в результате чего освободили пять населенных пунктов. Кроме того, были захвачены различные трофеи, в том числе оружие и военная техника.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны РФ на 2 марта, с начала спецоперации погибли 498 российских военных, 1597 ранены.

