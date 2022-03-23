Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами
Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект о признании ветеранами боевых действий участников специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Ранее с инициативой выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Предполагалось, что военные получат право в том числе на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, бесплатный проезд, медицинское обслуживание вне очереди.
Законопроект приняли единогласно еще в первом чтении, отмечает РИА ФАН.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон предоставляет лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), статус ветерана и инвалида боевых действий.
На военнослужащих и сотрудников других правоохранительных и силовых структур, участвующих в военной операции, распространят налоговые, транспортные, жилищные, земельные меры соцподдержки и льготы по оплате коммунальных платежей.
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