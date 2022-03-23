Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами

Ранее с инициативой выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Предполагалось, что военные получат право в том числе на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, бесплатный проезд, медицинское обслуживание вне очереди.

Законопроект приняли единогласно еще в первом чтении, отмечает РИА ФАН.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон предоставляет лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), статус ветерана и инвалида боевых действий.

На военнослужащих и сотрудников других правоохранительных и силовых структур, участвующих в военной операции, распространят налоговые, транспортные, жилищные, земельные меры соцподдержки и льготы по оплате коммунальных платежей.

