СПЧ ООН признал факты преступлений ВСУ против пленных россиян

В первом случае украинские военнослужащие специально выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ и избили одного из них прикладом во время допроса, передает «Коммерсант». Во втором случае эксперты ООН ссылаются на видео, на котором военнослужащий ВСУ стреляет с близкого расстояния в уже раненного российского военного. На кадрах также видно другого неподвижного солдата ВС РФ, у которого связаны руки и «очевидная рана на голове». Комиссия делает предположение, что пленный был казнен.

В докладе также приводятся примеры, как и та и другая стороны конфликта размещают военную технику и личный состав в жилых кварталах, подставляя под удар гражданское население или гражданские объекты. Комиссия пришла к выводу, что ВС РФ ответственны за «подавляющее большинство выявленных нарушений».

