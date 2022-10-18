СПЧ ООН признал факты преступлений ВСУ против пленных россиян
В докладе комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию военных преступлений и нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на Украине в конце февраля и в марте, сообщается как минимум о двух военных преступлениях украинских солдат. Как выяснила комиссия, они пытали и расстреляли двоих российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях. Это является военным преступлением, говорится в докладе.
В первом случае украинские военнослужащие специально выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ и избили одного из них прикладом во время допроса, передает «Коммерсант». Во втором случае эксперты ООН ссылаются на видео, на котором военнослужащий ВСУ стреляет с близкого расстояния в уже раненного российского военного. На кадрах также видно другого неподвижного солдата ВС РФ, у которого связаны руки и «очевидная рана на голове». Комиссия делает предположение, что пленный был казнен.
В докладе также приводятся примеры, как и та и другая стороны конфликта размещают военную технику и личный состав в жилых кварталах, подставляя под удар гражданское население или гражданские объекты. Комиссия пришла к выводу, что ВС РФ ответственны за «подавляющее большинство выявленных нарушений».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО
- В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Стрелявший на Красной площади получил пять лет колониии
- Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине
- Глава Еврокомиссии: ЕС сможет сэкономить 50 млрд кубометров газа в этом году
- Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
- Лавров: России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе
- В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома
- Российские киноленты собрали 6,9 млрд рублей в прокате в 2022 году
- Компания Apple представила новый iPad Pro
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru