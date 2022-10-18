СПЧ ООН признал факты преступлений ВСУ против пленных россиян

В докладе комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию военных преступлений и нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на Украине в конце февраля и в марте, сообщается как минимум о двух военных преступлениях украинских солдат. Как выяснила комиссия, они пытали и расстреляли двоих российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях. Это является военным преступлением, говорится в докладе.

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В первом случае украинские военнослужащие специально выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ и избили одного из них прикладом во время допроса, передает «Коммерсант». Во втором случае эксперты ООН ссылаются на видео, на котором военнослужащий ВСУ стреляет с близкого расстояния в уже раненного российского военного. На кадрах также видно другого неподвижного солдата ВС РФ, у которого связаны руки и «очевидная рана на голове». Комиссия делает предположение, что пленный был казнен.

В докладе также приводятся примеры, как и та и другая стороны конфликта размещают военную технику и личный состав в жилых кварталах, подставляя под удар гражданское население или гражданские объекты. Комиссия пришла к выводу, что ВС РФ ответственны за «подавляющее большинство выявленных нарушений».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияООНСПЧПленные
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