«Тот же сценарий, что в Буче»: Песков назвал враньем новые утверждения о «преступлениях» РФ

Обвинения в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области — вранье, которое развивается по тому же сценарию, что и события в Буче. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пасечник предупредил, что проводить расследование провокации в Изюме Киев не будет

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что в Изюме (Харьковская область) якобы обнаружили массовое захоронение.

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — прокомментировал ситуацию Песков.

Весной текущего года Киев обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Буче (Киевская область). Минобороны отвергло обвинения, подчеркнув, что российские военные покинули город 30 марта. При этом «доказательства» якобы совершенных преступлений появились лишь спустя несколько дней, после прибытия в город сотрудников Службы безопасности Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
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