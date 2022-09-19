«Тот же сценарий, что в Буче»: Песков назвал враньем новые утверждения о «преступлениях» РФ
Обвинения в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области — вранье, которое развивается по тому же сценарию, что и события в Буче. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что в Изюме (Харьковская область) якобы обнаружили массовое захоронение.
«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — прокомментировал ситуацию Песков.
Весной текущего года Киев обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Буче (Киевская область). Минобороны отвергло обвинения, подчеркнув, что российские военные покинули город 30 марта. При этом «доказательства» якобы совершенных преступлений появились лишь спустя несколько дней, после прибытия в город сотрудников Службы безопасности Украины.
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