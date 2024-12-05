СПЧ обратился в ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе

Члены постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России сообщили о направленном обращении к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле с призывом предотвратить возможный снос памятника Александру Пушкину в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Члены СПЧ подчеркнули, что памятник входит в состав объекта Всемирного наследия «Исторический центр Одессы», охраняемого в рамках Конвенции ЮНЕСКО 1972 года. Они также указали, что вандализм в отношении культурных ценностей нарушает право людей на сохранение исторической и культурной идентичности.

Памятник Пушкину установили в Танзании

С 2015 года на Украине началась кампания по декоммунизации, включающая демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц. В последнее время под нее попадают и объекты, связанные с Россией.

Ранее стало известно, что депутаты Одесского горсовета проголосовали за демонтаж памятника, расположенного на Приморском бульваре, передает «Радиоточка НСН».


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