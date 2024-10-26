Памятник Пушкину установили в Танзании
Памятник поэту Александру Пушкину установлен в Танзании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.
В выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе состоялась церемония открытия бюста литератора. Монумент создал российский скульптор Александр Козинин.
Церемония открытия прошла в рамках мероприятий по празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина, на нее пригласили более 150 человек. В частности, на открытии памятника присутствовали представители национального музея, центральной библиотеки и Совета по искусству Танзании, а также сотрудники российского посольства.
Между тем в России представили дебютный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина», премьера картины намечена на 14 февраля 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru