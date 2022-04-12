«Созвездие преступников!»: В Грузии усомнились, что соратники Саакашвили реально воюют на Украине
Бывшие премьеры и экс-министры, сбежавшие из Грузии на Украину, не станут воевать, заявил в эфире НСН Петр Мамрадзе.
На Украине сейчас находится много соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, однако вряд ли они сражаются с оружием в руках, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе.
«Барамидзе я знаю хорошо, воевать он, конечно же, не станет. При этом он может находиться на Украине с другими сообщниками Саакашвили, которых там немало. Серди них экс-премьер и бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, бывший министр юстиции Зураб Адеишвили. Там целое созвездие преступников, но воевать они не будут. Адеишвили я видел на заседании Совбеза. Статус Мерабишвили, которого называли "позвоночником" садистской системы Саакашвили, не понятен. Кажется, один Окруашвили заявлял, что поехал сражаться, но в его бойцовские качества я совершенно не верю», - сказал Мамрадзе.
По его словам, большинство этих политиков давно сбежали на Украину, а на родине их считают преступниками.
«Часть из них находится на Украине многие годы после того, как Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году. Они все "утекли", кроме Мерабишвили, который сел в тюрьму. Потом Саакашвили стал их там успешно внедрять, часть работала министрами. В Грузии подавляющее большинство населения смотрит на них, как на преступников, которые нанесли большой урон грузинскому народу. Эти люди участвовали в военно-политической авантюре 2008 года, которая стала настоящей катастрофой для всех народов Грузии. С ними все это и ассоциируется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России. Кроме того, премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил 11 апреля, что «в Грузии не будет никакого второго фронта», на чем настаивал Киев.
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