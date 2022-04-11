В Грузии отказались открывать «второй фронт» по требованию Киева

Грузия не намерена открывать «второй фронт», как требует Украина. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Грузия не присоединится к санкциям против России – премьер Гарибашвили.

После начала специальной операции России по защите Донбасса Грузия отказалась вводить санкции против РФ и за свое решение была подвергнута критике со стороны Киева. Посла Украины отозвали из Тбилиси для консультаций. Грузинские власти обвинили киевский режим в желании развязать войну с РФ.

Как отметил Гарибашвили, на Украине происходит «несчастье, трагедия», однако Грузия должна сохранить мир, стабильность и способствовать развитию.

«В Грузии не будет никакого второго фронта. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство», — цитирует премьера ТАСС.

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