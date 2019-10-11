Зеленский попросил. Откажутся ли украинцы от работы в России?

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам отказаться от поездов в Россию на заработки. В ходе пресс-марафона, который прошел в Киеве накануне, он заявил, что украинцев в России часто арестовывают без причины. По словам Зеленского, в результате арестанты «увеличивают фонд обмена», а Украина должна будет их возвращать. Украинский лидер попросил тех, у кого есть выбор ехать или не ехать, «не подставлять власть и украинцев». При этом Зеленский подчеркнул, что запрещать выезжать из страны никому не собирается, потому что это не соответствовало бы принципам демократического государства, которое хотят построить на Украине.

27 сентября вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал СНГ — «клубом неудачников», участники которого не смогли «цивилизованно расстаться». Однако зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил в эфире НСН, что вступление в Евросоюз Украине не светит и, что если Украина захочет полноценно восстановить свое участие в СНГ — о словах Кулебы быстро забудут.

«Это реплика тех людей, которые понимают, что в Евросоюзе им места нет. Они там люди и страны третьего сорта. Евросоюз для Украины закрытая тема. Большая часть украинцев работает в России, немало на самой низкооплачиваемой работе в Польше, Румынии, Венгрии. Кулеба видит свою роль в том, чтобы большая часть молодежи и люди старшего поколения бросали свои родные места и уезжали зарабатывать евро, чтобы кормить своих детей и семьи на самой грязной работе, которую можно себе представить. Поляки унижают украинцев, которые приезжают к ним на работу. С ними не считаются, как с нормальными людьми, но деваться им некуда. Все эти высказывания ничтожны, не имеют под собой основы. И если завтра-послезавтра Украина будет проситься в СНГ, об этом высказывании будет забыто», — считает парламентарий.

Между тем, украинцы спасают Россию от дефицита медсестёр. Об этом заявил НСН глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.

«Здесь в основном речь о младшем обслуживающем персонале, о медсёстрах. У нас испокон веков этим занимались украинцы. Среди них, возможно, есть и квалифицированные врачи. Их, конечно, немного, но они нам тоже нужны. А вообще едут со всего СНГ. У нас и в больницах и в поликлиниках можно увидеть фамилии, имена и отчества как раз из этих республик. Они сюда приезжают, получают гражданство и остаются здесь с семьями. В них мы тоже заинтересованы», — рассказал Бобров.

По данным ООН и Всемирного банка, в России около 12 млн мигрантов, что составляет 8 процентов населения страны.



