Украинской вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ (Содружество независимых государств) – это «клуб неудачников». Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на издание «Европейская правда».

По мнению политика, это члены этого клуба так и не смогли цивилизованно расстаться. Украина, по его словам, должна стремиться в «клуб удачников».

Кулеба добавил, что Евросоюз сам предложит Незалежной членство в организации, передает life.ru. Так или иначе Украина окажется в этом союзе.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, как публикация разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского поставила под угрозу Минский процесс и отношения Украины с ЕС.



