РАН: 50 млн мигрантов обеспечат спокойное будущее Россию

Лидером по количеству мигрантов в мире оказались США. Об этом говорится в статистике, подготовленной ООН и Всемирным банком.

Сообщается, что в Штатах проживает 50 миллионов приезжих из-за рубежа. На втором месте в рейтинге оказалась Саудовская Аравия (37 миллионов человек), а на третьем Германия и Россия (12 миллионов мигрантов).

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский заявил в эфире НСН, что несмотря на большое количество приезжих, для России этого мало, чтобы восполнить нехватку населения.