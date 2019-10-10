РАН: 50 млн мигрантов обеспечат спокойное будущее Россию

10 октября 201921:30
Екатерина Клепко

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН в эфире НСН заявил, что Россия никогда не сравняется с Америкой по числу приезжих.

Лидером по количеству мигрантов в мире оказались США. Об этом говорится в статистике, подготовленной ООН и Всемирным банком.

Сообщается, что в Штатах проживает 50 миллионов приезжих из-за рубежа. На втором месте в рейтинге оказалась Саудовская Аравия (37 миллионов человек), а на третьем Германия и Россия (12 миллионов мигрантов).

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский заявил в эфире НСН, что несмотря на большое количество приезжих, для России этого мало, чтобы восполнить нехватку населения.

Демограф предрек уменьшение населения России наполовину к концу века

«Конечно, мы никогда не догоним Америку по числу мигрантов. Хотя нам нужно ещё миллионов 50 дополнительного населения, чтобы быть достаточно уверенными в завтрашнем дне. Иначе, как говорится в прогнозах, население России будет сокращаться. К 2050 году население сократится до 130 миллионов человек. Поэтому без внешней подпитки мы не удержим даже ту численность, которая у нас сейчас есть», - объяснил Вардомский.

Он также отметил значительный вклад мигрантов в экономику нашей страны.

«Вклад мигрантов в российскую экономику велик, но он сильно разнится по регионам. Мигранты всё же в основном стремятся туда, где зарплата выше. Они замещают такой малопроизводительный труд, влияют на уровень зарплат в этих сегмента экономики. Где-то конкурируют с нашими гражданами», - добавил эксперт.

Ранее министерство здравоохранения РФ совместно с министерством труда и социальной защиты предложили привлекать мигрантов-медиков для работы в России и выдавать им паспорта в упрощённом виде.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:МигрантыСшаРоссия