РАН: 50 млн мигрантов обеспечат спокойное будущее Россию
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН в эфире НСН заявил, что Россия никогда не сравняется с Америкой по числу приезжих.
Лидером по количеству мигрантов в мире оказались США. Об этом говорится в статистике, подготовленной ООН и Всемирным банком.
Сообщается, что в Штатах проживает 50 миллионов приезжих из-за рубежа. На втором месте в рейтинге оказалась Саудовская Аравия (37 миллионов человек), а на третьем Германия и Россия (12 миллионов мигрантов).
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский заявил в эфире НСН, что несмотря на большое количество приезжих, для России этого мало, чтобы восполнить нехватку населения.
«Конечно, мы никогда не догоним Америку по числу мигрантов. Хотя нам нужно ещё миллионов 50 дополнительного населения, чтобы быть достаточно уверенными в завтрашнем дне. Иначе, как говорится в прогнозах, население России будет сокращаться. К 2050 году население сократится до 130 миллионов человек. Поэтому без внешней подпитки мы не удержим даже ту численность, которая у нас сейчас есть», - объяснил Вардомский.
Он также отметил значительный вклад мигрантов в экономику нашей страны.
«Вклад мигрантов в российскую экономику велик, но он сильно разнится по регионам. Мигранты всё же в основном стремятся туда, где зарплата выше. Они замещают такой малопроизводительный труд, влияют на уровень зарплат в этих сегмента экономики. Где-то конкурируют с нашими гражданами», - добавил эксперт.
Ранее министерство здравоохранения РФ совместно с министерством труда и социальной защиты предложили привлекать мигрантов-медиков для работы в России и выдавать им паспорта в упрощённом виде.
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