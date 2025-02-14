Советник Зеленского: Украина не будет встречаться с делегацией РФ в Мюнхене

Киев не намерен вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на заявление советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.

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По его словам Киев, прежде всего, должен говорить с Вашингтоном. «И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами», — заявил Литвин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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