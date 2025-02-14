Советник Зеленского: Украина не будет встречаться с делегацией РФ в Мюнхене

По его словам Киев, прежде всего, должен говорить с Вашингтоном. «И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами», — заявил Литвин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

