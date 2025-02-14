Советник Зеленского: Украина не будет встречаться с делегацией РФ в Мюнхене
Киев не намерен вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на заявление советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.
По его словам Киев, прежде всего, должен говорить с Вашингтоном. «И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами», — заявил Литвин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru