В Госдуме назвали спусковые крючки для прямого противостояния с Европой
Европейцы полным ходом идут к развязыванию агрессии и войны против России. Такое заявление в разговоре с «Лентой.ру» сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его мнению, спусковым крючком для более серьёзного противостояния между РФ и ЕС, в первую очередь, может стать агрессия против Калининградской области.
«Они проводили учения на границе Калининградской области, авиация туда слеталась... То есть они постоянно раззадоривают Россию, практически обозначая нападение на Калининградскую область», - указал парламентарий.
Он также добавил, что второй сценарий, который может привести к прямому конфликту - это ракетные удары по атомным электростанциям или другим стратегически важным объектам РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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