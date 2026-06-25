В Госдуме назвали спусковые крючки для прямого противостояния с Европой

По его мнению, спусковым крючком для более серьёзного противостояния между РФ и ЕС, в первую очередь, может стать агрессия против Калининградской области.

«Они проводили учения на границе Калининградской области, авиация туда слеталась... То есть они постоянно раззадоривают Россию, практически обозначая нападение на Калининградскую область», - указал парламентарий.

Он также добавил, что второй сценарий, который может привести к прямому конфликту - это ракетные удары по атомным электростанциям или другим стратегически важным объектам РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

