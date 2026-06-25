Российские фехтовальщики восстановлены в правах в Европейской конфедерации
Федерация фехтования России вновь стала полноправным членом Европейской конфедерации фехтования (EFC). Новость о восстановлении членства 25 июня озвучил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сообщают «Известия».
По словам главы спортивного ведомства, соответствующее решение профильная организация приняла накануне. Дегтярев напомнил, что членство отечественной и Белорусской федераций в EFC было приостановлено в 2023 году.
Министр поздравил спортсменов и болельщиков с этим событием, отметив, что оно открывает для российских атлетов дорогу на европейские турниры. Он подчеркнул, что данный шаг полностью соответствует курсу на восстановление международных прав отечественных спортсменов.
«Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену», — резюмировал глава Минспорта.
В начале июня Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из России выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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