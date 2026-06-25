Российские фехтовальщики восстановлены в правах в Европейской конфедерации

Министр поздравил спортсменов и болельщиков с этим событием, отметив, что оно открывает для российских атлетов дорогу на европейские турниры. Он подчеркнул, что данный шаг полностью соответствует курсу на восстановление международных прав отечественных спортсменов.

«Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену», — резюмировал глава Минспорта.

В начале июня Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из России выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

