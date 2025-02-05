СМИ: США представят план по урегулированию на Украине на Мюнхенской конференции
США собираются представить свой план по разрешению украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Черновик документа будет представлен союзникам спецпосланником американского президента Китом Келлогом, сообщает Bloomberg.
По данным источников издания, план может включать предложения по замораживанию конфликта и предоставлению Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить «будущие угрозы со стороны России». Однако подробности обсуждений и сам план пока остаются неизвестными.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. В этом году в мероприятии примут участие более 60 стран и правительств, а также 150 министров. Главной темой обсуждения станут вопросы безопасности, при этом российская делегация на конференцию не приглашена с 2022 года.
Ранее Кит Келлог заявил, что США подготовили «надежный» план, который будет работать на обе стороны конфликта — Россию и Украину. Ожидается, что первые результаты могут появиться в течение 100 дней, передает «Радиоточка НСН».
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