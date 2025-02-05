СМИ: США представят план по урегулированию на Украине на Мюнхенской конференции

США собираются представить свой план по разрешению украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Черновик документа будет представлен союзникам спецпосланником американского президента Китом Келлогом, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, план может включать предложения по замораживанию конфликта и предоставлению Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить «будущие угрозы со стороны России». Однако подробности обсуждений и сам план пока остаются неизвестными.