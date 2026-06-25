В России рассказали о роли США в атаках ВСУ на Московский регион
США никогда не скрывали, что передают украинским военным разведывательные данные. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Комментируя публикацию Financial Times, в которой говорится, что Вашингтон мог делиться с Киевом разведданными для ударов в том числе по Москве, он указал, что амерканцы «никогда и не скрывали», что передают ВСУ такую информацию.
Депутат указал, что «США давно увязли в этом конфликте» и особо не старались скрыть свою причастность. Именно поэтому российская сторона пыталась вести диалог не с лидером Украины Владимиром Зеленским, а с главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже.
Журавлев также отметил, что надежду на то, что с Вашингтоном можно о чём-то договориться, «теряют даже самые упрямые сторонники мирного урегулирования».
«Это наш геополитический враг, и обещать он может всё что угодно, в то же время деньгами и оружием подпитывая киевский режим», — заключил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаку по Москве Россия будет наносить массированные удары по целям, «от которых зависит их боеспособность» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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