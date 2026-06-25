Комментируя публикацию Financial Times, в которой говорится, что Вашингтон мог делиться с Киевом разведданными для ударов в том числе по Москве, он указал, что амерканцы «никогда и не скрывали», что передают ВСУ такую информацию.

Депутат указал, что «США давно увязли в этом конфликте» и особо не старались скрыть свою причастность. Именно поэтому российская сторона пыталась вести диалог не с лидером Украины Владимиром Зеленским, а с главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже.

Журавлев также отметил, что надежду на то, что с Вашингтоном можно о чём-то договориться, «теряют даже самые упрямые сторонники мирного урегулирования».

«Это наш геополитический враг, и обещать он может всё что угодно, в то же время деньгами и оружием подпитывая киевский режим», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаку по Москве Россия будет наносить массированные удары по целям, «от которых зависит их боеспособность» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».