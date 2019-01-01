Советник Зеленского угрожает неожиданным ударом

Но, даже, до вступления в альянс советник Зеленского пообещал найти «нестандартные пути» для ответа врагу Украины, отмечает Ura.ru. По словам Апаршина, удар будет нанесён там, где его никто не ждёт.

В этом контексте советник Зеленского подчеркнул, что в ближайшие пять лет Киев сосредоточится на развитии сил специальных операций, передает RT. Правда, на сегодня Апаршин констатировал довольно плачевное положение в украинской армии. По его словам, военнослужащие даже не могут быть обеспечены хорошим питанием.

