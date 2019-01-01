Советник Зеленского угрожает неожиданным ударом
Украина способная адекватно ответить агрессору в случае войны. Об этом изданию «Апостроф» заявил Иван Апаршин - военный советник избранного президента Владимира Зеленского. При этом Апаршин рассчитывает присоединиться к НАТО, обосновывая это тем, что там «свобода, демократия и коллективная защита».
Но, даже, до вступления в альянс советник Зеленского пообещал найти «нестандартные пути» для ответа врагу Украины, отмечает Ura.ru. По словам Апаршина, удар будет нанесён там, где его никто не ждёт.
В этом контексте советник Зеленского подчеркнул, что в ближайшие пять лет Киев сосредоточится на развитии сил специальных операций, передает RT. Правда, на сегодня Апаршин констатировал довольно плачевное положение в украинской армии. По его словам, военнослужащие даже не могут быть обеспечены хорошим питанием.
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