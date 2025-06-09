Лавров назвал условие продолжения диалога с США по стратегической стабильности

У администрации президента США Дональда Трампа есть желание возобновить с Россией диалог по стратегической стабильности. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Выступая на «Форуме будущего 2050», он указал, что Россия будет готова вернуться к обсуждению тогда, когда оно будет равноправным.

«Как только базовые составляющие наших отношений... будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров... Пока ещё надо предпринять дополнительные усилия», - заключил министр.

Ранее стало известно, что Трамп попросил республиканцев в сенате конгресса США пока не выносить на голосование законопроект об ужесточении санкций против РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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