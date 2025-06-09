Электроэнергию временно отключили в Запорожской области

Электроснабжение временно отключили в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

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По его словам, ситуация связана с предыдущими атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на энергосистему области и «будет повторяться какое-то время».

«Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», - написал он.

Ранее Запорожская область была полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ, сообщает RT.



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