Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире

Согласно обновлённому списку, 17-летнего испанца оценили в 200 млн евро. С первой строчки Ямаль сместил бразильского игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, чья рыночная стоимость снизилась до 170 млн евро - это пятый результат.

В ТОП-5 также попали ещё два игрока «сливочных» Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, а также игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд - каждого из них оценили в 180 млн евро.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что Ямаля огромный потенциал для роста, но в настоящее время его нужно оставить в покое, сообщает RT.

