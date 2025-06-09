Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире

Нападающий сборной Испании и ФК «Барселона» Ламин Ямаль возглавил список самых дорогих футболистов мира. Рейтинг был составлен авторитетным порталом Transfermarkt.

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Согласно обновлённому списку, 17-летнего испанца оценили в 200 млн евро. С первой строчки Ямаль сместил бразильского игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, чья рыночная стоимость снизилась до 170 млн евро - это пятый результат.

В ТОП-5 также попали ещё два игрока «сливочных» Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, а также игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд - каждого из них оценили в 180 млн евро.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что Ямаля огромный потенциал для роста, но в настоящее время его нужно оставить в покое, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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