Марко Николич ушел из ПФК ЦСКА
9 июня 202516:28
Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Отмечается, что сербский специалист, пришедший в ЦСКА в июне 2024-го года, по итогам сезона 2024/2025 привёл команду к бронзовым медалям чемпионата, а также выиграл Кубок России.
«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.
Ранее польский футболист Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за национальную команду пока ей руководит Михал Пробеж, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru