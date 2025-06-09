Марко Николич ушел из ПФК ЦСКА

Отмечается, что сербский специалист, пришедший в ЦСКА в июне 2024-го года, по итогам сезона 2024/2025 привёл команду к бронзовым медалям чемпионата, а также выиграл Кубок России.

«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Ранее польский футболист Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за национальную команду пока ей руководит Михал Пробеж, сообщает RT.

