Россия и Украина провели первый обмен военными до 25 лет

В ведомстве указали, что взамен была передана аналогичная численность украинских военнопленных.

Отмечается, что российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Затем их доставят в Россию прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодёжь» с тем, чтобы начать обмен, сообщает RT.

