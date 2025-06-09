Россия и Украина провели первый обмен военными до 25 лет
Россия, в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями, вернула с подконтрольной Украине территории первую группу российских военных возрастом до 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что взамен была передана аналогичная численность украинских военнопленных.
Отмечается, что российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Затем их доставят в Россию прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодёжь» с тем, чтобы начать обмен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru