Россиянам объяснили опасность отказа от вакцинации детей

Отказ родителей от вакцинации может быть опасен не только для их ребёнка, но и для окружающих детей. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Он отметил, что отказ от прививок приводит к снижению коллективного иммунитета, что может стать причиной вспышек инфекций, таких как корь, краснуха или коклюш.

Что касается осложнений после вакцинации, то, по словам Леонова, возникают они крайне редко.

«Надо выбирать препараты, которые не вызывают осложнений или вызывают их в меньшем количестве случаев. Но прививки нужно обязательно делать», - заключил парламентарий.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин заявил, что прививка позволяет либо вовсе не заболеть, либо перенести болезнь в более лёгкой форме, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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