Россиянам объяснили опасность отказа от вакцинации детей

Он отметил, что отказ от прививок приводит к снижению коллективного иммунитета, что может стать причиной вспышек инфекций, таких как корь, краснуха или коклюш.

Что касается осложнений после вакцинации, то, по словам Леонова, возникают они крайне редко.

«Надо выбирать препараты, которые не вызывают осложнений или вызывают их в меньшем количестве случаев. Но прививки нужно обязательно делать», - заключил парламентарий.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин заявил, что прививка позволяет либо вовсе не заболеть, либо перенести болезнь в более лёгкой форме, сообщает RT.

