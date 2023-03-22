Советник врио главы ДНР: Артемовск практически полностью блокирован

Российские силы практически блокировали Артемовск, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также сообщал, что все подъездные дороги в город контролируются российской артиллерией. По его данным, освобождено около 70% города.

«Шойгу поможет?»: Пригожин обратился к Минобороны, боясь потерять Артемовск

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.

В связи с этим член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что данным ЧВК можно доверять. По его словам, вагнеровцы не только хорошо воюют, но и выстроили эффективную систему разведки.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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