Советник врио главы ДНР: Артемовск практически полностью блокирован

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.

В связи с этим член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что данным ЧВК можно доверять. По его словам, вагнеровцы не только хорошо воюют, но и выстроили эффективную систему разведки.

