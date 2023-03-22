Советник Пушилина: На Артемовском направлении заметили танки Leopard

Он отметил, что БТР «достаточно легко поражаются» отечественным вооружением. По словам Гагина, на сегодняшний день массового участия зарубежной техники в боях нет.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.

