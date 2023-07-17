Советник Пушилина: теракт на Крымском мосту не повлияет на ситуацию на фронте

Украинская атака на Крымский мост не окажет влияния на происходящее в зоне спецоперации, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

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Он отметил, что российские силы находятся в активной обороне. На нескольких участках фронта ВС РФ перешли в контратаку, сообщил Гагин.

Произошедшее на Крымском мосту является следствием безуспешного контрнаступления украинской армии, полагает советник врио главы республики.

Два украинских морских беспилотника утром 17 июля атаковали Крымский мост. Автодорожная часть переправы получила повреждения. Погибли двое человек, ранен ребенок.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом украинских властей. Он анонсировал военный ответ на атаку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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