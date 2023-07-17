Путин поручил ФСБ и СК установить обстоятельства теракта на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером проводит совещание по поводу утреннего теракта на Крымском мосту.

Отдыхающих в Крыму детей вывезут домой по «зеленым коридорам»

Глава государства дал поручение Федеральной службе безопасности и Следственному комитету разобраться в случившемся. Он выразил уверенность, что обстоятельства теракта будут установлены.

По данным Национального антитеррористического комитета, переправу атаковали два украинских беспилотника. Взрывом повреждено дорожное полотно на одном из участков моста. Работу Керченской паромной переправы временно приостановили.

В результате теракта погибли двое человек. Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаТерактКрымский МостВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры