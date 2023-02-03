Советник Пушилина: российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску

«В Артемовске намечается самый большой успех: там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. То есть мы приближаемся к оперативному окружению города», ― заявил он.

Отмечается, что российские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Он предполагал передачу России 20% украинской территории.

