Советник Пушилина: российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску

Артиллерия России взяла под контроль все подходы к Артемовску (Бахмуту), сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

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«В Артемовске намечается самый большой успех: там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. То есть мы приближаемся к оперативному окружению города», ― заявил он.

Отмечается, что российские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Он предполагал передачу России 20% украинской территории.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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