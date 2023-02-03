Советник Пушилина: российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску
Артиллерия России взяла под контроль все подходы к Артемовску (Бахмуту), сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.
«В Артемовске намечается самый большой успех: там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. То есть мы приближаемся к оперативному окружению города», ― заявил он.
Отмечается, что российские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска.
Напомним, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Он предполагал передачу России 20% украинской территории.
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