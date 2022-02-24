Советник главы украинского МВД заявил об атаках на военные штабы

Ракетные удары были нанесены по военным штабам и аэродромам на территории Украины. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы», — написал советник на своей странице в Facebook.

Геращенко добавил, что «с сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность».

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял решение о начале специальной военной операции для защиты Донбасса, пишет РИА ФАН. По данным Минобороны, Россия наносит удары лишь по военной инфраструктуре украинской армии, мирным гражданам ничего не угрожает, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ракетный УдарУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры