Советник главы украинского МВД заявил об атаках на военные штабы
Ракетные удары были нанесены по военным штабам и аэродромам на территории Украины. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы», — написал советник на своей странице в Facebook.
Геращенко добавил, что «с сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность».
Президент РФ Владимир Путин в четверг принял решение о начале специальной военной операции для защиты Донбасса, пишет РИА ФАН. По данным Минобороны, Россия наносит удары лишь по военной инфраструктуре украинской армии, мирным гражданам ничего не угрожает, отмечает «Свободная пресса».
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