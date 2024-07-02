Советник Пушилина: Более 40% территории ДНР все еще под контролем ВСУ
Более 40% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Он отметил, что удар Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом в районе Волчанска сыграл огромную роль в освобождении ДНР. При этом Кимаковский подчеркнул, что 40% территории до сих пор находится под контролем Украины.
Также советник Пушилина рассказал, что российские военные практически везде на донецком направлении продвигаются успешно, в то время как противник несет колоссальные потери.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru