Советник Пушилина: Более 40% территории ДНР все еще под контролем ВСУ

Более 40% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Украинские военные добровольно сдались в плен на донецком направлении

Он отметил, что удар Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом в районе Волчанска сыграл огромную роль в освобождении ДНР. При этом Кимаковский подчеркнул, что 40% территории до сих пор находится под контролем Украины.

Также советник Пушилина рассказал, что российские военные практически везде на донецком направлении продвигаются успешно, в то время как противник несет колоссальные потери.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВоеннослужащиеУкраина

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