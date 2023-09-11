Совбез: Украина и НАТО планируют взорвать «грязную» бомбу

Киев планируют взорвать «грязную» бомбу на собственных территориях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Кокова.

Шойгу заявил, что Москве известно о попытках Киева создать «грязную бомбу»

По ее словам, это необходимо с целью последующего обвинения в этом российской армии. Провокация планируется с подачи западных консультантов. О планах Украины стало известно благодаря работе спецслужб РФ.

Ранее в ФСБ России заявили, что Украина готовила теракт на территории России с использованием «грязной» бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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