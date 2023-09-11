Совбез: Украина и НАТО планируют взорвать «грязную» бомбу
11 сентября 202301:28
Киев планируют взорвать «грязную» бомбу на собственных территориях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Кокова.
По ее словам, это необходимо с целью последующего обвинения в этом российской армии. Провокация планируется с подачи западных консультантов. О планах Украины стало известно благодаря работе спецслужб РФ.
Ранее в ФСБ России заявили, что Украина готовила теракт на территории России с использованием «грязной» бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru