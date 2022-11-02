Шойгу заявил, что Москве известно о попытках Киева создать «грязную бомбу»

Россия знает о попытках Украины создать так называемую грязную ядерную бомбу, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии министр отметил, что Москве также известно о готовности Киева разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

«США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС», — добавил Шойгу.

В октябре глава Минобороны России провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Великобритании, США и Индии, в ходе которых сообщил о подготовке провокаций со стороны Украины с использованием «грязной бомбы».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьУкраинаСергей Шойгу
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