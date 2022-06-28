Союзные силы зашли на территорию Лисичанского НПЗ
28 июня 202202:29
Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли с восточной стороны на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заявил посол ЛНР Родион Мирошник.
По его словам, боевиков продолжают выдавливать с территории предприятия. Отмечается, что на заводе еще продолжают находиться украинские террористические подразделения.
Ранее Мирошник заявил, что Киев хотел направить на НПЗ иностранных наемников. По его словам, кардинально это на ситуацию не повлияет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru