Союзные силы зашли на территорию Лисичанского НПЗ

По его словам, боевиков продолжают выдавливать с территории предприятия. Отмечается, что на заводе еще продолжают находиться украинские террористические подразделения.

Ранее Мирошник заявил, что Киев хотел направить на НПЗ иностранных наемников. По его словам, кардинально это на ситуацию не повлияет.

