На Украине предложили расширить мобилизацию осужденных в ВСУ

Министр юстиции Украины Денис Малюська внес в Верховную Раду свою версию проекта закона о мобилизации, сообщает портал «Фокус» со ссылкой на заявление руководителя ведомства.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации

Документ позволит отправлять на службу осужденных, которые ранее не попадали под призыв. По его словам, факт судимости не должен являться основанием для отсрочки от службы освободившихся из колонии мужчин.

Также Малюська предлагает предоставить право на добровольную мобилизацию судимым гражданам, освобожденным по амнистии или находящимся на условном сроке.

Ранее украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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