Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации

Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», - сказал он.

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Так, зарегистрированный в Раде законопроект ужесточает правила проведения мобилизации. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов.

Кроме того, по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в военкомат. Также законопроект предполагает, что женщины, признанные годными, у которых есть медицинская или фармацевтическая специальность, подлежат воинскому учету.

Ранее, 2 февраля, мэр Киева Виталий Кличко назвал необходимой новую мобилизацию для обеспечения ротации войск на линии фронта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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