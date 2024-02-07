Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации
Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», - сказал он.
Так, зарегистрированный в Раде законопроект ужесточает правила проведения мобилизации. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов.
Кроме того, по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в военкомат. Также законопроект предполагает, что женщины, признанные годными, у которых есть медицинская или фармацевтическая специальность, подлежат воинскому учету.
Ранее, 2 февраля, мэр Киева Виталий Кличко назвал необходимой новую мобилизацию для обеспечения ротации войск на линии фронта, передает «Радиоточка НСН».
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