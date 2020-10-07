Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось

Состояние экс-президента Украины Петра Порошенко, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19, стало хуже. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

По ее словам, политик сейчас находится в больнице с двусторонним воспалением лёгких. Ухудшилось состояние крови — она очень густая, сообщила бывшая первая леди Украины. Медики не могут взять из-за этого кровь на анализ.

Трамп вернулся в Белый дом и призвал американцев не бояться коронавируса

Марина Порошенко также рассказала, что их дочь переносит это заболевание легче, передает RT.

29 сентября сам Петр Порошенко сообщил, что заразился новой инфекцией. Он попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп выписался из военного госпиталя в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса, и вернулся в Белый дом. В своем Twitter он опубликовал видеобращение и призвал сограждан не бояться эпидемии.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПётр Порошенко
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