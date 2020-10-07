Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось

Марина Порошенко также рассказала, что их дочь переносит это заболевание легче, передает RT.

29 сентября сам Петр Порошенко сообщил, что заразился новой инфекцией. Он попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп выписался из военного госпиталя в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса, и вернулся в Белый дом. В своем Twitter он опубликовал видеобращение и призвал сограждан не бояться эпидемии.

