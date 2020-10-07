Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось
Состояние экс-президента Украины Петра Порошенко, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19, стало хуже. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.
По ее словам, политик сейчас находится в больнице с двусторонним воспалением лёгких. Ухудшилось состояние крови — она очень густая, сообщила бывшая первая леди Украины. Медики не могут взять из-за этого кровь на анализ.
Марина Порошенко также рассказала, что их дочь переносит это заболевание легче, передает RT.
29 сентября сам Петр Порошенко сообщил, что заразился новой инфекцией. Он попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп выписался из военного госпиталя в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса, и вернулся в Белый дом. В своем Twitter он опубликовал видеобращение и призвал сограждан не бояться эпидемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Путин заявил о готовности РФ исполнять союзнические обязательства перед Арменией
- Путин: Мой день рождения – не национальный праздник
- Напротив американского посольства вывесили баннер с Путиным
- Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось
- Власти Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса вплоть до 31 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru