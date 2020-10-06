Трамп вернулся в Белый дом и призвал американцев не бояться коронавируса

В видео президент США заявил, что в больнице он многое узнал о коронавирусе. «Не позволяйте вирусу доминировать, не давайте ему распоряжаться вашей жизнью» – сказал политик.

Трамп отметил, что любой, кто является лидером, поступил бы на его месте точно так же и остался бы на посту. «Выходите на улицы, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире… и вакцины появятся очень скоро», – заключил президент.

Трамп был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Минувшие выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном. Сообщалось, что от коронавируса его лечили в том числе стероидными препаратами, которые дают тяжелым пациентам.

