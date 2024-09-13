Соскин заявил об исчезновении Сырского

Российская армия прорвала фронт, пока украинский президент Владимир Зеленский заверяет, что все идет по плану, сообщил в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В США заявили, что Зеленский недооценил возможности России при нападении на Курскую область

Он также обратил внимание на исчезновение главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, указав, что он постоянно был на связи, а теперь пропал.

Соскин считает это плохим знаком для Киева.

Ранее стало известно, что на Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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