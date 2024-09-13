Соскин заявил об исчезновении Сырского
13 сентября 202402:32
Российская армия прорвала фронт, пока украинский президент Владимир Зеленский заверяет, что все идет по плану, сообщил в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он также обратил внимание на исчезновение главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, указав, что он постоянно был на связи, а теперь пропал.
Соскин считает это плохим знаком для Киева.
Ранее стало известно, что на Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru