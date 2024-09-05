В США заявили, что Зеленский недооценил возможности России при нападении на Курскую область

По его словам, в Киеве решили, что у Москвы ограниченные ресурсы, «оказалось ошибочным». «Численность российских войск за два с половиной года значительно увеличилась, а военное планирование Генерального штаба находится на очень высоком уровне, заявил эксперт.

Он считает, что план командования Украины в Курской области потерпел крах, поскольку ВСУ не удалось оттянуть российские силы с тех направлений, где Киев терпит серьезное поражение.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 9700 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

