Соскин: Украине нужно закончить конфликт до того, как США урежут помощь

Киеву необходимо прекратить конфликт до того, как будет урезана финансовая помощь со сторон США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

По его словам, США уже сейчас близки к прекращению финансирования, а американскому лидеру Джо Байдену не удастся уговорить Конгресс на дополнительные средства для Украины.