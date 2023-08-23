Соскин: Украине нужно закончить конфликт до того, как США урежут помощь

Киеву необходимо прекратить конфликт до того, как будет урезана финансовая помощь со сторон США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

По его словам, США уже сейчас близки к прекращению финансирования, а американскому лидеру Джо Байдену не удастся уговорить Конгресс на дополнительные средства для Украины.

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Днем ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях заявила, что Евросоюз направил Украине новый транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. Она уточнила, что данные средства предназначены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией, а также отметила, что данный транш - не будет последним.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что в 2023 году Киев получил более 25 млрд долларов международной финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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