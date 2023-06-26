Со здания Харьковского театра имени Пушкина убрали упоминания о поэте
26 июня 202316:58
Со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали упоминание о русском поэте, сообщает местное издание «Суспильне».
Голосование об изменении названия театра было проведено депутатами областного совета в декабре прошлого года.
Коммунальщики также демонтировали табличку с фамилией классика, сообщает портал со ссылкой на главу театра Елену Ткаченко.
Ранее в Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru