Со здания Харьковского театра имени Пушкина убрали упоминания о поэте

Со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали упоминание о русском поэте, сообщает местное издание «Суспильне».

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Голосование об изменении названия театра было проведено депутатами областного совета в декабре прошлого года.

Коммунальщики также демонтировали табличку с фамилией классика, сообщает портал со ссылкой на главу театра Елену Ткаченко.

Ранее в Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Александр ПушкинХарьков

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