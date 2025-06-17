Фетисов: Россия уже не очень-то хоккейная держава

Россия потеряла статус хоккейной державы, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Об этом он заявил РИА Новости.

Хоккейная сборная Франции заменила команду России на Олимпиаде

Ранее стало известно, что российскую хоккейную сборную не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года. Место команды из РФ займет сборная Франции, пишет RT.

Фетисов назвал новость о замене команды-участницы Игр неприятной, но ожидаемой.

«Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава», - отметил олимпийский чемпион.

Фетисов предположил, что Россия потеряла влияние на хоккей в мире, и страну «некому защищать».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияХоккейВячеслав Фетисов

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