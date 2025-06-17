Фетисов: Россия уже не очень-то хоккейная держава

Ранее стало известно, что российскую хоккейную сборную не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года. Место команды из РФ займет сборная Франции, пишет RT.

Фетисов назвал новость о замене команды-участницы Игр неприятной, но ожидаемой.

«Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава», - отметил олимпийский чемпион.

Фетисов предположил, что Россия потеряла влияние на хоккей в мире, и страну «некому защищать».

