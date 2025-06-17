Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Именно от партии «Гражданская инициатива» в 2018 году в президентских выборах участвовала телеведущая Ксения Собчак. В 2024 году от партии была выдвинута кандидатура Бориса Надеждина, которого ЦИК не допустил до выборов из-за брака в подписях.

Ликвидация «Гражданской инициативы» связана с федеральным законом «О политических партиях», согласно которому партия должна добиваться регистрации своих кандидатов на выборах на разных уровнях. Если в течение семи лет подряд эта норма ​​не соблюдается, то политорганизация подлежит ликвидации.

Ранее Борис Надеждин заявил, что планирует участвовать в парламентских выборах в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

