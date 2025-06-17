Три корабля загорелись вблизи Ормузского пролива у берегов Ирана
Три судна загорелись у Ормузского пролива неподалеку от берегов Ирана и ОАЭ. Об этом сообщает агентство Fars.
СМИ опубликовало кадры, на которых видны горящие корабли. Пожары подтверждены данными NASA. Отмечается, что в последние дни подобных инцидентов зафиксировано не было.
О возгорании также сообщил иранский телеканал Press TV. По его данным, информации об ударах по кораблям в территориальных водах Ирана не поступало.
Ормузский пролив важен для поставок нефти на глобальные рынки, через него проходит главный маршрут экспорта топлива из стран Персидского залива.
Ранее СМИ сообщили, что власти Ирана рассматривают возможность закрыть проход кораблей через Ормузский пролив на фоне эскалации с Израилем, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru