Путин назначил нового посла в Гайане

Новым послом России в Гайане назначен Андрей Прицепов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом... в Кооперативной республике Гайана», - говорится в указе.

Занимавший должность посла ранее Александр Курмаз освобожден от своего поста отдельным указом.

Андрей Прицепов работает в системе МИД с 1982 года, он в том числе возглавлял генконсульство РФ в британском Эдинбурге.

Ранее Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом России в Черногории, напоминает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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