Путин назначил нового посла в Гайане
Новым послом России в Гайане назначен Андрей Прицепов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом... в Кооперативной республике Гайана», - говорится в указе.
Занимавший должность посла ранее Александр Курмаз освобожден от своего поста отдельным указом.
Андрей Прицепов работает в системе МИД с 1982 года, он в том числе возглавлял генконсульство РФ в британском Эдинбурге.
Ранее Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом России в Черногории, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru