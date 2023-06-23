В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской

Канал также опубликовал фотографию с постаментом до демонтажа и после.

Администраторы издания сообщают, что следующими в списке сноса будут памятники Пушкину, Булгакову, красному командиру Щорсу и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу.