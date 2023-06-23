В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской

В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, пишет Telegram-канал «Деколонизация.Украина».

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Канал также опубликовал фотографию с постаментом до демонтажа и после.

Администраторы издания сообщают, что следующими в списке сноса будут памятники Пушкину, Булгакову, красному командиру Щорсу и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу.

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ФОТО: РИА Новости
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