В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
23 июня 202316:02
В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, пишет Telegram-канал «Деколонизация.Украина».
Канал также опубликовал фотографию с постаментом до демонтажа и после.
Администраторы издания сообщают, что следующими в списке сноса будут памятники Пушкину, Булгакову, красному командиру Щорсу и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru