ПВО уничтожила 24 украинских БПЛА над пятью регионами
17 июня 202512:33
Дежурные средства ПВО ликвидировали 24 беспилотника ВСУ над территорией России, передает Минобороны.
«С 8.00 до 12.00 мск... уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Так, 14 БПЛА сбили в Брянской области, 4 – в Калужской, три – в Тульской, один – в Белгородской. Кроме того, два дрона ликвидировали над территорией Крыма.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников ВСУ в Брянской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru