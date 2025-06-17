ПВО уничтожила 24 украинских БПЛА над пятью регионами

Дежурные средства ПВО ликвидировали 24 беспилотника ВСУ над территорией России, передает Минобороны.

«С 8.00 до 12.00 мск... уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Так, 14 БПЛА сбили в Брянской области, 4 – в Калужской, три – в Тульской, один – в Белгородской. Кроме того, два дрона ликвидировали над территорией Крыма.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников ВСУ в Брянской области.

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ФОТО: РИА Новости
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