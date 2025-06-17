Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики

Бизнесмен Илон Маск обнародовал результаты своего теста на наркотики, запрещенных веществ в его организме не обнаружили. Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х.

До этого в СМИ появились слухи о том, что миллиардер якобы употребляет наркотические вещества. Отмечалось, что из-за этого у Маска якобы начались проблемы с мочевым пузырем. Бизнесмен отвергал обвинения в употреблении наркотиков.

Маск опубликовал в соцсети лабораторный отчет, который свидетельствует об отсутствии запрещенных элементов в моче пациента. Документ датирован 11 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, употреблял ли Илон Маск наркотики в Белом доме, напоминает RT.

