Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики
Бизнесмен Илон Маск обнародовал результаты своего теста на наркотики, запрещенных веществ в его организме не обнаружили. Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х.
До этого в СМИ появились слухи о том, что миллиардер якобы употребляет наркотические вещества. Отмечалось, что из-за этого у Маска якобы начались проблемы с мочевым пузырем. Бизнесмен отвергал обвинения в употреблении наркотиков.
Маск опубликовал в соцсети лабораторный отчет, который свидетельствует об отсутствии запрещенных элементов в моче пациента. Документ датирован 11 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, употреблял ли Илон Маск наркотики в Белом доме, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru