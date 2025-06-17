В Тюмени два человека погибли при обрушении на строительной площадке
Два человека погибли в результате обрушения в строящемся здании в ЖК «Космо» в Тюмени. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на улице Евгения Войнова.
«Произошло обрушение выносной площадки на 11-м этаже строящегося дома на улице Евгения Войнова, на которой находились два человека», - говорится в сообщении.
В момент ЧП под площадкой находились еще три человека.
Как отметили в прокуратуре региона, трех пострадавших госпитализировали, их состояние тяжелое. Ведомство проверит соблюдение норм законодательства об охране труда и травматизме на производстве.
Ранее в центре Москвы обрушилась часть фасада здания, пострадали три человека, напоминает РЕН ТВ.
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