Россияне потратили более 350 млн рублей на концерты за праздники
Концерты певицы Anna Asti в Москве, группы «Ленинград» в Екатеринбурге и группы «Руки Вверх!» в Казани стали самыми популярными событиями минувших праздничных дней.
По данным Яндекс Афиши, россияне потратили более 350 млн рублей на концерты за четыре дня июньских праздников. Средний чек по заказам на сервисе за этот период достиг 4 876 рублей.
«Культурные мероприятия стали важной частью жизни жителей российских городов. Мы видим, что региональные площадки продолжают активно развиваться, а интерес к живым выступлениям музыкантов и артистов – расти», – сказал директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.
На театральные постановки зрители приобрели билетов на сумму более 89 млн рублей. Самое кассовое театральное событие прошло в Перми — им стала опера «Самсон и Далила» в театре оперы и балета им. П. И. Чайковского в рамках основной программы Дягилевского фестиваля.
Ранее группа «Ленинград» стала первым хедлайнером музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино».
«Что-то мы давненько не выступали в Москве на опен-эйре. 27 июля на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» мы будем выступать с нашими лучшими песнями. Я очень этому рад. Встретимся там!» – обратился к зрителям Сергей Шнуров.
В течение двух дней фестиваля выступят RADIO TAPOK, ПилОт, F.P.G, Найк Борзов, «Крематорий», NAGART , «АнимациЯ» и «ГУДТАЙМС», а также еще шесть пока необъявленных артистов. Концертные сеты каждого коллектива будут длиться более часа.
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