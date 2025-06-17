Россияне потратили более 350 млн рублей на концерты за праздники

«Культурные мероприятия стали важной частью жизни жителей российских городов. Мы видим, что региональные площадки продолжают активно развиваться, а интерес к живым выступлениям музыкантов и артистов – расти», – сказал директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.

На театральные постановки зрители приобрели билетов на сумму более 89 млн рублей. Самое кассовое театральное событие прошло в Перми — им стала опера «Самсон и Далила» в театре оперы и балета им. П. И. Чайковского в рамках основной программы Дягилевского фестиваля.

Ранее группа «Ленинград» стала первым хедлайнером музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино».

«Что-то мы давненько не выступали в Москве на опен-эйре. 27 июля на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» мы будем выступать с нашими лучшими песнями. Я очень этому рад. Встретимся там!» – обратился к зрителям Сергей Шнуров.

В течение двух дней фестиваля выступят RADIO TAPOK, ПилОт, F.P.G, Найк Борзов, «Крематорий», NAGART , «АнимациЯ» и «ГУДТАЙМС», а также еще шесть пока необъявленных артистов. Концертные сеты каждого коллектива будут длиться более часа.

